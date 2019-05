Allinnich globale ynhâld konteners MSC Zoe yn iepenbierheid

It giet dêrby om de globale ynhâld fan sawol de konteners dy't oerboard slein binne as de achttûzen konteners dy't op it skip stean bleaun binne. Details oer de eksakte ynhâld wurde net jûn.

Wol wurdt it soarte fan guod dat der yn de konteners siet, fermelde. Sa is er in kontener mei juwielen yn it wetter terjochte kaam. Fierder telefyzjes, wytguod, klean, meubels, waskmasinen, boartersguod en auto-ûnderdielen. Dy lêste groep is mei sa'n hûndert konteners de grutste.

Gefaarlike stoffen

Opfallend is fierder dat yn goed sânhûndert konteners dy't op it skip stean bleaun binne, gemyske stoffen sieten. Dêrby giet it om tsien prosint fan de totale lading. Ek hjir ûntbrekt faak de eksakte omskriuwing. Sa stiet der by hûnderten konteners: 'chemical products, nos (not otherwise specified, red.) fermeld. It is ûndúdlik oft wat yn dy konteners sit gefaarlik is.

Yn de konteners dy't yn see bedarre binne, sieten 'benammen produkten dy't bestimd binne foar de konsumint'.

Litiumbatterijen

Earder wie al bekend dat der twa konteners mei gefaarlike stoffen yn see telâne kommen binne. Sa is in kontener mei perokside op Dútsk grûngebiet weromfûn; wol spielden ek pûden mei dit gefaarlike spul oan op it strân fan Skiermûntseach. In kontener mei litiumbatterijen, dy't gefaarlik binne foar minske en miljeu, is noch hieltyd net fûn

Op de list fan de oerboard sleine konteners steane ek stoffen dêr't fraachtekens by set wurde kinne. Sa wurdt de ynhâld fan trije konteners omskreaun as 'Epoxy Resin, plastic'. Dêrby giet it om in soarte fan harse.