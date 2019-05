Keatsers Tuinenga, Huistra en Krol de sterkste yn Stiens

Yn de heale finale hiene Tuinenga, Huistra en Krol in drege wedstriid. Yn in spannende wedstriid waard it partoer fan Elly Hofman, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra mei 5-5 en 6-2 ferslein. Tuinenga-en-dy stiene earst noch mei 5-3 efter, mar koene de wedstriid dochs noch ombûge. It partoer fan Monfils hie in maklike heale finale. Der waard mei 5-0 en 6-2 wûn fan it partoer fan Tineke Dijkstra.