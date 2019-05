Foar yn de aginda: dit binne de sneinen dat it fytspaad oer de Ofslútdyk iepen is

Rykswettersteat is koartlyn begûn mei it fersterkjen en fernijen fan de Ofslútdyk. Omdat in grut diel fan it wurk fan it wetter ôf dien wurdt, kin de dyk foar autoferkear iepen bliuwe. It fytspaad feilich iepen hâlde is neffens Rykswettersteat lykwols net mooglik. Fytsers en kuierders kinne har dêrom mei in spesjale bus nei de oare kant bringe litte.

Op it beslút fan Rykswettersteat om it fytspaad trije jier ticht te dwaan kaam in soad krityk. Dêrom is besletten om in tal dagen in útsûndering te meitsjen. Op 23 juny wurdt dat dien omdat dy datum yn de buert fan de langste dei leit en dat neffens Rykswettersteat foar hurdfytsers in belangrike dei is.

Ek de iepenstelling op 18 augustus hat in spesjale reden: op dy dei wurdt de IJsselmeer Challenge hâlden, in toertocht om de Iselmar. Dêrneist is de dyk iepen op snein 21 july en snein 4 augustus. De data binne neffens Rykswettersteat bepaald yn oerlis mei fyts- en kuierorganisaasjes.