HEA! De leafde foar de merke

As der in merke yn de buert is, dan is Leo Copini fan Ljouwert dêr te finen. Gek is hy der op. Op syn 15e jier krige hy in baantsje by de oaljekoekekream en it hat him nea wer loslitten. Op dit stuit is hy merke-karmaster en moat hy alle merken yn Nederlân mei beoardiele. Hokker merke is de moaiste dit jier.