Jan Bruin ferruilet earste alvetal takom seizoen foar beloften by Cambuur

It is de bedoeling dat mear fuotballers út de omjouwing yn de belofteploech fan Cambuur komme. Dêryn kriget Bruin in rol. Fan kommend seizoen ôf sil hy him dêr dus mei bemuoie. Dennis van der Ree is no trainer fan de beloften fan Cambuur, mar hy giet takom seizoen op kursus om coach betelle fuotbal te wurden. De partijen binne noch yn petear oer wat de rol fan Van der Ree by Cambuur wurde sil yn it kommende seizoen.