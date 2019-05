Ynwenners Noardeast-Fryslân kinne meiprate oer nije boargemaster

Der is yntusken in fertrouwenskommisje aktyf, dy't in profylskets mei opstelt en dy't mei de gadingmakkers praat.

De seleksjeproseduere wurdt oer de simmerperioade hinne tild. It is de bedoeling dat de nije boargemaster fan Noardeast-Fryslân yn jannewaris takom jier ynstalleard wurdt.