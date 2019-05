Ald-VVD-kandidaat Russchen stimt foar it earst gjin VVD

Fries om utens en âld-toplobbyist Wytze Russchen hat op Twitter en Facebook bekend makke dat er foar de Europeeske ferkiezings syn stim útbrocht hat op de nije Europeeske partij Volt. It is in opmerklik sinjaal fan Russchen, want hy wie yn it ferline sels kandidaat-Europarlemintariër foar de VVD.