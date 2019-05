Fiif jier sel easke tsjin fertochte sjitpartij Thialf

Tsjin de fertochte yn de saak fan de sjitpartij by iisstadion Thialf op It Hearrenfean is niiskrekt fiif jier selstraf easke, mei ôftrek fan de tiid dy't hy al fêst sitten hat. De man wurdt der fan fertocht dat hy twa jier lyn sketten hat op sakeman Bert Jonker. Neffens justysje is der sprake fan poging ta deaslach en ôfparsing.