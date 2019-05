Nij museum proefkoloanjes iepen

It museum sit yn it Huis van Weldadigheid, dêr't oardel jier oan wurke is. Der is in nij toeriste-ynfopunt, in museumwinkel en in Grand Café.

It ferhaal fan de proefkoloanjes kin no better ferteld wurde. Sa is it doel fan de Maatskippij van Weldadigheid. De offisjele iepening wurdt grut oanpakt en is yn septimber.