Fit op Freed: al hûndert kear striid tsjin iensumens en stiifheid

Geerte de Haan is ien fan de dielnimmers. Se is 96 jier âld, mar noch like fit as doe't se 80 wie. Fit op Freed hat dêr miskien wol in rol yn spile, want de âldste ynwenner fan Berltsum is in fanatikeling: se hat nammentlik noch mar twa kear in edysje mist, fan de 100 edysjes dy't der yn totaal west hawwe.

Selskip opsykje

Benammen de gesellichheid sprekt de âldste ynwenner fan Berltsum bot oan: "Ik fyn it leuk, want ik haw gjin bern, en dus sykje ik it selskip wol op!"

Fanwegen de 100ste edysje wie der freed in spesjaal feestje: de bern fan groep 3 fan de lokale basisskoalle kamen del om mei de âlderen mei te dwaan en spultsjes te spyljen.