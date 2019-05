Hearrenfean-supporters diele 20.000 posters út tsjin negativiteit: #doeslief

De twa inisjatyfnimmers binne Oeds Willem Miedema út Amersfoort en Henk Hunneman út Soesterberg. Sy hoopje dat de fans de poster tusken minút 19 en 20 boppe harren holle te hâlden ûnder de wedstriid fan snein tsjin NAC Breda. Se ha foar dý minút keazen, omdat 1920 ferwiist nei it oprjochtingsjier fan de klup.

"We ha ús nocht fan de negative oandacht fan de klup én om de klup hinne", seit Miedema. "Der ha in protte bestjoerlike feroaringen west, sportyf giet it net al te bêst, de taskôgersoantallen rinne werom. Mar wy fine ek dat de klup in protte posityfs hat. Dêr wolle we no op in ludike manier de klam op lizze."