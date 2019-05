Bjernt van Popta kertiermakker frouljusploech Hearrenfean

Van Popta wurket by it advokatekantoar Verdonk. Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan de gemeente Hearrenfean is wiis mei him. "Hij heeft al kennisgemaakt met deze partijen. Vrijdagochtend hebben we een oriënterend gesprek gehad."

Takepakket

De kertiermakker sil earst by ferskate partijen ynventarisearje hoe't sy har bydrage oan it frouljusfuotbal konkreet staal jaan kinne. Dêrby is it wol wichtich hoefolle oft de sponsoaren jaan wolle yn de nije situaasje. Partijen dy't ek yn bydrage leverje wolle, kinne har by Van Popta melde.