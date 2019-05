Dit moatst witte oer SC Cambuur yn de play-offs

Hoe lizze de krêftsferhâldingen tusken Cambuur en Almere?

Yn de kompetysje hawwe beide ploegen twa kear tsjin inoar spile, mar dat is foar Cambuur net sa hoopfol... Almere wûn twa kear, mei 1-0 en 2-1. Dochs lei it yn dy wedstriden ticht byinoar. Se ûntrinne inoar net in soad. De foarm fan de dei sil bepalend wurde.

Wêr moat Cambuur by harren eigen ploech om tinke?

Cambuur is in ploech dy't hiel ynstabyl is. Se kinne de iene wike goed spylje en der de oare wike hie-len-dal neat fan bakke. Begjin april wûn Cambuur op moandeis mei 6-0 by Jong Ajax en ferlear it freeds mei 4-2 by Telstar. Dat seit genôch. En dat sizze de spilers sels ek: se binne fierstente wikselfallich. Dêrfoar is gjin romte yn de play-offs. Je kinne net troch de ûndergrins sakje, want dan is it klear. Dus dêr moat trainer René Hake syn ploech écht bewust fan meitsje.

Om wa moat Cambuur tinke by Almere? Wa binne de gefaarlike manlju?

James Efmorfidis is wol in spiler dêr't se by Cambuur rekken mei hâlde moatte. Hy skoarde njoggen doelpunten dit seizoen en is in flugge bûtenspiler mei in goeie aksje. Op it middenfjild is Youri Loen in gefaarlike spiler. Hy is al wat âlder, hat in soad ûnderfining en in goeie traap. In gelokje foar Cambuur: de middenfjilder mei in soad ûnderfining, Niek Vossebelt, is skorst troch in reade kaart ferline wike yn de lêste kompetysjewedstriid.