LIVEBLOG: Fertochte sjitpartij op Bert Jonker stiet foar de rjochter

Undernimmer Bert Jonker waard op 7 jannewaris 2017 besketten by iisstadion Thialf. Neffens de plysje kaam de besjitting fuort út in saaklik skeel tusken Jonker en de fertochte, Charles van der W. Nei goed twa jier sil de rjochtbank yn Ljouwert it sjitynsidint ynhâldlik behannelje. De saak ropt noch hieltyd fragen op. Neffens sakeman en reedrydsponsor Jonker wie it in moardoanslach, mar de fertochte ûntkent alles. Hy waard in hiel skoft letter oanholden yn Spanje. Ferslachjouwer Hayo Bootsma folget de saak fanút de rjochtbank.