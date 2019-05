Opsterlân wol twa miljoen ekstra foar multyfunksjonele akkommodaasje

Mei de realisaasje fan it gebou soe der bettere foarsjenningen foar it ûnderwiis, berne-opfang en foar it sosjaal-kultureel oanbod komme, dy't regionaal in soad betsjutte.

As der net genôch jild is foar de realisaasje fan it multyfunksjoneel sintrum, dan soe foarearst allinnich de basisskoalle boud wurde. Dat betsjut dat it ûntwerp wer oanpast wurde moat en dêr binne ek wer kosten oan ferbûn. Ek soene de lêsten foar ien gebou struktureel leger wêze. Boppedat soe it kultureel sintrum De Skâns yn har hjoeddeistige foarm de begrutting net mear slutend krije kinne, wêrtroch tekoarten oprinne. Dat seit it kolleezje yn it riedsfoarstel

De totale kosten foar de bou binne 12,6 miljoen. Yn it riedsfoarstel freegje se no om noch twa miljoen ekstra kredyt.