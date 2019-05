It giet net goed mei de trekfûgels yn it Waadseegebiet

Al yn 2014 die bliken dat it mei de klút, seefûgel en stirn net goed gie op it Waad. Ek oare soarten dy't yn it Waadseegebiet briede, hawwe it dreech. Benammen de fûgels op it strân ha romte nedich. "Het gaat moeilijk samen. Recreanten en broedende dwergsterns en strandplavieren. Dat kun je niet op een en hetzelfde gebied hebben", seit fûgel-ûndersiker Marc van Roomen fan Sovon. In mooglikheid soe wêze, om in stik fan it strân ôf te slute foar besikers.

Spanningsfjild

It ûndersyk dat tongersdei yn Westhoek presintearre is giet oer de trekfûgels dy't fan Sibearië nei Súd-Afrika fleane en it waadgebiet oandogge. Se ha ferlet fan iten, romte en rêst en dat botst mei de belangen fan de minsken yn it gebiet. Jan Jelle Jongsma fan It Fryske Gea: "It is einliks in kontinu spanningsfjild dat je oan de iene kant de minsken de moaie natuer sjen litte wolle, dat je se bewust meitsje wolle en dat is ek it stikje gasthearskip dat je ha as organisaasje. Mar oan de oare kant moatte je ek opkomme foar de belangen fan fûgels, planten en oare bisten."