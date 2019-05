Mear gearwurking nedich foar digitale feiligens

Op it kongres prate deskundigen fan ûnder oaren plysje, gemeenten en wittenskippers mei inoar oer de gefaren fan de digitale wrâld. It giet dan net allinnich om de rol fan de ynstânsjes dêrby, mar benammen ek oer de rol fan de gewoane brûker. Dy wit faak net hoe feilich of ûnfeilich it ynternetgebrûk is. It giet bygelyks om saken as phishing, wêrby't kriminelen besykje om achter je bankgegevens te kommen.