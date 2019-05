Tweintich sjoernaals fan Sjoerd Andringa

"Hy seach yn komposysjes. Dêr wiisde hy my op as ik mei wie. Dan liet hy it my sjen hoe't hy syn foto's makke," fertelt Frans. Hy gong in hiel soad mei syn heit mei en dêr hat hy in soad fan leard. Sjoerd wie ien fan de wichtichste fotografen fan Fryslân nei de oarloch. Mei syn motor reizge hy de provinsje troch en ûntwikkele dernei thús de foto's.

Frans wit him alles noch goed te herinnerjen fan dy tiid. "It wie hiel primityf. Hy ûntwikkele de foto's yn in ferboude sliepkeamer yn 'e hûs. Yn it bad spielden wy dan de foto's en dêrnei gongen wy alle sneonen mei alle 11 bern yn datselde bad." Sa is it fotografearjen der mei de brijleppel ynjitten by Frans en is hy ek by it parseburo kaam fan syn heit. No wurket Frans sels ek as parsefotograaf.