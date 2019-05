Fiskerijdagen Harns komt werom op beslút om gemeentlike subsydzje net te akseptearjen

De Vries begûn dizze wike yn in gemeentlike gearkomste opnij oer de saak. De stichting skriuwt dêroer: "Wij hadden verwacht en zeker ook gehoopt dat de heer De Vries in de commissievergadering verslag zou doen van deze controle van de cijfers met de toevoeging dat de uitlating rond het niet betalen van rekeningen door de Stichting Visserijdagen op een misverstand berust. Helaas heeft hij dit niet gedaan en dat vinden wij jammer. Maar aangezien hij dit punt niet in zijn verklaring heeft benoemd, vatten wij dit op als goedkeuring van het financiële beleid en beschouwen wij dit punt als afgedaan."

Sechstichjierrich-bestean

Dat de stichting no dochs de gemeentlike subsydzje akseptearret hat te krijen mei de fiering fan it sechstichjierrich bestean dit jier. "Daar willen we een topfeest van maken. In het belang van Harlingen en de Harlingers. Van de eigen inwoners, ondernemers en de vele duizenden mensen die de Visserijdagen bezoeken. Daarom hebben wij besloten de gemeentelijke subsidie te aanvaarden en te benutten om onvergetelijke Visserijdagen 2019 neer te zetten."