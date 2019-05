Ald en nij komme by inoar yn beursgebou foar fakulteit Ljouwert

Dêrneist is der in soad dien oan duorsumens. It Beursgebou komt út 1880 en it hat as Ryksmonumint in beskerme status, dus enerzjysúnich is it beslist net.

Om de âlde ramen binne nije ramen hinne setten, wêrtroch it âlde gefoel net fuort giet, mar it wol in stik better isolearre is.

Ek is der oeral in ekstra grouwe flier op de âlde grûn kommen, om mear waarmte binnen te hâlden. It gebou is dêrby hielendal elektrysk, mei ûnder oare 362 sinnepanielen op it dak. Fan kommend skoaljier ôf moat it gebou romte biede oan 1000 studinten en stêf.