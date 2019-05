Spannende dagen foar jongerein: de eksamens binne begûn

Dat in goede organisaasje rêst jout, koene twa fan de learlingen dy't tongersdei as earste op it Liudger kolleezje eksamen dien ha befêstigje. Earste wiene se wol in bytsje senuweftich, mar it wie allegearre goed regele. "It wie oersichtlik en it waard dúdlik útlein. Kinst yn alle rêst dyn eksamen meitsje", seit Sytze. Doe't se ienkear begûn wiene, gie de spanning ek fansels wol in bytsje fuort.