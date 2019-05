Influencers: bekend by jongerein mar net by grut publyk

Wy brûke hieltyd mear sosjale media. Wat docht dit mei ús mediakonsumpsje?

"De manier van hoe wij media consumeren is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Sinds de opkomst van social media proberen traditionele media zoals radio en tv een weg te vinden om nieuwe mediavormen zoals Twitter en Facebook voor hun eigen platform in te zetten."

"Een mooi voorbeeld is de 'hashtag', het #-teken rechts onder in beeld bij een tv-programma. Via die hashtag kun je op social media meepraten over een programma. Maar hoe goed je ook social media in wilt zetten voor je programma, het blijft een 'one way street': er is geen echte interactie met het publiek."