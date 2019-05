Grutte kâns datsto dizze 5 ferneamde Friezen net kenst

Sylvana IJsselmuiden

Sylvana út Ljouwert hat op Instagram 164.000 folgers. Har grutte bekendheid hat se benammen te tankjen oan har rol as 'Reetmeister' by filmkeswebside Dumpert. Op Dumpert kin elkenien grappige of nuvere ynternetfilmkes uploade. In kompilaasje fan de bêste filmkes fan de wike wurde sammele en besprutsen by de populêre fideosearje DumpertReeten, dêr't Sylvana ien fan de presintatoren is.

Ek presintearret Sylvana de Autobahn F1 Show foar it online autotiidskrift Autobahn. Op Instagram dielt Sylvana ek in protte foto's en filmkes út har priveelibben. Har foto's wurde meastentiids mear as 25.000 kear 'liked' troch har folgers.