Na ruim twee jaar inhoudelijke behandeling schietpartij Thialf

De verklaringen lopen uiteen over wat er precies op het parkeerterrein van Thialf is gebeurd. Het verhaal van Bert Jonker is dat verdachte Charles van der W. op zijn auto af kwam lopen en trachtte om achterin te stappen. Omdat de deur op slot zat, lukte dat niet.

Er zou geschoten zijn waarna Jonker vol op het gaspedaal trapte en probeerde te ontkomen. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand. Charles van der W. sloeg op de vlucht en was geruime tijd niet te vinden. Hij is een half jaar later opgepakt in Spanje.

Het verhaal van de verdachte

Charles van der W. vertelt echter een heel ander verhaal. Hij verklaart dat Jonker een pistool had. De beide mannen zouden eerst een gesprek hebben gevoerd, waarna Jonker het pistool zou hebben getrokken. De verdachte meent het te hebben afgepakt en dat het pistool afging op het moment dat Jonker in zijn auto vluchtte.

Het pistool zelf is nooit gevonden. De verdachte heeft wel verklaard waar hij het weg zou hebben gegooid, maar de politie kon op deze locatie niets vinden.

Advocaat Tim Vis van de verdachte zegt dat er bij lange na niet genoeg bewijs is dat er werkelijk is geschoten. Er zijn volgens hem geen sporen aangetroffen.

Moord en afpersing

Bert Jonker en zijn advocaat Hans Anker vinden het verhaal van de verdachte 'onzin.' Charles van der W. wordt verdacht van poging tot moord en afpersing. Hij zou met bedreiging en geweld Jonker hebben gedwongen om geld af te staan.