Keeper Mous noch ûnwis by Cambuur foar wedstriid tsjin Almere

Hake sjocht benammen nei syn eigen ploech. "We hebben in de competitie twee keer nipt verloren. Het zit dicht bij elkaar. Het gaat er ook om hoe we zelf voetballen en daar hebben we een plan voor. In samenwerking met het publiek moet dat goed uitpakken."

Hake wol net wiidweidich fertelle wat syn plan is, mar wol dit der wol oer kwyt: "Die 8-0 nederlaag tegen Jong Ajax is iets waar we niet alleen naar moeten kijken, maar die wedstrijd liet wel zien waar Almere kwetsbaar is. Tussen de linies, daar liggen de kansen voor ons. Als wij dat net als Ajax goed doen, dan krijgen we kansen."