Hendrik Algrawei definityf ticht. No echt.

De trochgeande rûte fia de Hendrik Algrawei by Goutum wurdt op 12 july definityf ôfsletten. De fysike ôfslutingen komme by de oansluting fan it Fries Landbouwmuseum bij de Overijsselselaan en by de spoartunnel by de Newtonlaan. It stik fan de Hendrik Algrawei tusken it spoar en de Newtonwei bliuwt iepen foar it lânbouferkear.