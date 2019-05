Neiboud Fikingskip blikfanger yn nije eksposysje yn Fries Museum

"It sil slagje, al is it bêst yngewikkeld om sa'n skip nei te bouwen", seit Marijn Sjouke dy't mei tsien meilearlingen it skip ynelkoar set. De tentoanstelling oer de Noarmannnen is fan 19 oktober te sjen yn it museum.

It skip is in kopy fan in eksimplaar dat fûn is flakby Rothskilde yn Denemarken. De learlingen fan de Friese Poort krigen ynformaasje en tekeningen fan Søren Nielsen fan it Vikingeskibsmuseet (Fikingskipmuseum) yn Roskilde. Nielsen bout yn Denemarken tradisjonele Fikingskippen en kaam yn desimber foar in gastles nei ROC De Friese Poort yn Snits.

Museumdirekteur Kris Callens: "Deze samenwerking past in onze inspanning om meer te betekenen voor de grote groep leerlingen in het MBO. Vakmensen zijn namelijk essentieel voor onze samenleving. Mooi dat het museum een inspiratiebron voor deze studenten is om bijzondere dingen te maken."