Irona Groeneveld & Roel de Jong nije wethâlders yn De Fryske Marren

Beide wethâlders moasten it fjild romje, omdat der neffens de fraksjes fan it CDA en VVD in fertrouwensbreuk wie mei de fraksje fan de FNP, nei't dy tsjin sânwinning yn de Iselmar stimde. Dat wie neffens de oare twa partijen tsjin de ôfspraken.

Nije koälysje nedich yn De Fryske Marren

Om't it CDA en VVD net mear fierder woene mei de FNP, moasten se op syk nei in oare partner yn de koälysje. Dêrby sei fraksjefoarsitter Jan van Zanden fan it CDA earder yn it Polytburo dat hy in sa breed mooglik kolleezje foarmje woe.

PvdA en GrienLinks nimme it plak fan de FNP yn it kolleezje fan De Fryske Marren no oer. Tongersdeitemiddei wolle de belutsen partijen it nije kolleezje-akkoart presintearje. It hat de titel 'De takomst temjitte' meikrigen.