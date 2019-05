Hoe't Fryske lachgasballonnen 'booming' waarden

Misferstân oer soarten lachgas

Dochs binne der lêste tiid mear soargen oer de negative oandacht foar lachgas. Dat komt neffens de Ballonnenboer om't der in misferstân bestiet oer de soarten lachgas. Der is in sertifisearre fariant foar it brûken yn it sikehûs is en in hoareka-fariant foar yn slachrjemme-spuitbussen. Yn sa'n slachrjemmespuitbus sit in soart gniisgas dy't net goed is foar minsken. Neffens Leevie Keyzer fan de Ballonneboer hat dat te krijen mei it izer dat yn it gas sit. Dat moat eins foar druk soargje foar it spuitsjen mei de slachrjemmespuiten.