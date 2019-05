Bêste bêd en brochje fan Nederlân stiet yn De Fochtel

Buitengoed Op de Knolle yn De Fochtel is woansdei útroppen ta bêste bêd en brochje fan Nederlân. Neffens de sjuery blinkt it bedriuw út troch de fasiliteiten en de hege wurdearring fan de besikers. Dy wurdearje it bêd en brochje gemiddeld mei in 9,9.