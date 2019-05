Grutte opkomst by IepenPUB Quiz oer Game of Thrones

Team 'I demand trivia by combat' wie út de skroeven mei de priis. Einst foel de winst foslein ta te skriuwen oan twillingsuskes Inge en Nynke Bouma: 'Wy bestede der echt fierstente folle tiid oan. Sûnt febrewaris haw ik wol tweintich oeren yn 'e wike mei Game of Thrones dwaande west', seit Inge. Op har earm falt ûnder it t-shirt wei noch krekt in tatoeaazje te sjen: 'Not today', in ferneamde útspraak fan in Game of Thrones-personaazje. De oare twa leden fan it winnende team wiene harren freonen Alwin Scholten en Alex van Aalst. Neffens de froulju meie dy 'miskien ek mei nei Ierlân.'