Eksamens begjinne, learlingen kinne eardopkes en wetter útrikt krije

In stressfolle dei is it tongersdei foar mear as 200.000 learlingen fan it vmbo, havo, vwo en it gymnasium, want de eksamens sette útein. Nei dagen fan learen moatte de learlingen no sjen litte wat se kinne. Op skoallemienkip Comenius, lokaasje Mariënburg, yn Ljouwert begjint foar 198 havo-learlingen de eintoets, 85 learlingen dogge it eineksamen foar it atheneum.