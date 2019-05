Ankers helpe bewenners Nij Ylostins yn Drylts

Wim en Hans Anker hawwe dit bepraat en fûnen it in goede saak om harren namme oan de saak-Nij Ylostins oan te ferbinen. Se dogge dat op persoanlike titel en dus net as advokaat. De Ankers fine dat de kwetsbere en faak âldere minsken holpen wurde moatte.

De bewenners fan Nij Ylostins moatte ferhúzje omdat ferhierder Elkien it gebou slope wol, omdat it neffens de wenningkorporaasje ferâldere is. De Dryltsers binne it dêr net mei iens. Hûnderten stedsbewenners kamen tiisdei yn aksje tsjin de sloop.