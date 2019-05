Keatse Daniël Iseger en Manon Scheepstra foar Huzum of foar Goutum?

Iseger keatste yn Weidum op 28 april foar OG Huizum. Hy stie net op de oarspronklike list, mar foel yn foar de blessearre Erik Seerden. Scheepstra wûn ôfrûne sneon foar OG Huizum de ôfdielingspartij foar froulju yn Frjentsjer.

En doe kamen de ferhalen yn keatslân. Want: Daniël Iseger en Manon Scheepstra wenje dochs yn de Ljouwerter wyk Suderbuorren? En dy wyk falt wat it keatsen oanbelanget dochs ûnder Goutum en net ûnder Huzum? In protte diskusje ûntstie der op de fjilden. Wat spilet der allegear om dizze twa keatsers hinne en om de kwestje fan de gebietsyndieling fan de KNKB?

Iseger hat syn keatskarriêre ûndertusken al beëinige. Mar sa as yn in protte gefallen docht de feriening noch wol in berop op dizze eardere topkeatser as it giet om ôfdielingspartijen. En sa kaam Iseger yn Weidum yn aksje as ferfanger fan Erik Seerden. Dat feit ûntgie de KNKB net. By skiedsrjochter Murk de Jong waard noch efkes neifrege oft Iseger echt oan de wedstriid dielnaam hie en De Jong koe dat befêstigje.

Ferhuze

De KNKB seach dêrnei nei de regleminten en kaam ta de konklúzje dat Iseger net foar OG Huizum útkomme mocht, omdat hy ûndertusken ferhuze wie nei de wyk Suderbuorren yn Ljouwert. En dy wyk falt, sa sizze de keatsregleminten, ûnder Goutum. En dus die de KNKB oanjefte fan dizze oertrêding by de strafkommisje fan de it keatsbûn.

Direkteur Marco Hoekstra fan de KNKB is, lykas alle belutsenen yn dizze saak, bepaald net skoatich mei it beantwurdzjen fan fragen. "Ik wol net foar myn beurt prate", sa seit hy. Mar ek: "Wy hawwe rom foar de partij yn Weidum in adreswiziging krigen fan Daniël Iseger. Hy liet ús witte dat hy ferhuze wie nei de wyk Suderbuorren en dus falt hy no ûnder de ôfdieling Goutum. Wy hawwe dit oanjûn by de strafkommisje en dy moat no útspraak dwaan".

Oer Manon Scheepstra is de bûnsdirekteur noch foarsichtiger. "De status by Manon is, dat wy har frege hawwe wêr't sy wennet. Wy wachtsje op it antwurd".

Juridyske help

Hoekstra befestiget ek dat de keatsferiening OG Huizum juridyske help ynroppen hat en dat der by de KNKB in brief leit fan in advokaat. Wa't dy advokaat is en wat der yn dy brief stiet, dêr wol Hoekstra neat oer sizze.

Mei Daniël Iseger komt lang om let telefoanysk kontakt. Ek hy wol net tefolle kwyt oer de situaasje. "Ik kin net in protte sizze. It is in delikate kwestje. Ja, ik wenje yn Suderbuorren. Manon ek? Niks is zeker." Iseger fynt dat hy, nettsjinsteande it feit dat hy yn Suderbuorren wennet, wol keatse mei foar OG Huizum. "Suderbuorren leit yn Ljouwert. En Ljouwert is as it om keatsen giet, opdield yn twa parten. It iene part is foar LKC Sonnenborgh, it oare part foar OG Huizum. Fierders kin ik, mei ik, neat size. It leit no by de KNKB".