Cambuur-keeper Mous hat betrouwen yn âld-ploechgenoaten Ajax

Mear as tsien jier spile de Haarlemse doelman by Ajax. Tusken syn tsiende en syn 21ste wie er aktyf yn it read-wyt fan Ajax. Trije seizoenen lyn kaam dêr in ein oan, doe't er nei TOP Oss ta gie. Hy spile yn de jeugd by de Amsterdammers mei meardere spilers dy't no diel útmeitsje fan it earste. "Met Donny van der Beek en André Onana. In mijn laatste jaar heb ik ook regelmatig met het eerste getraind, dus toen trainde ik met jongens als Lasse Schöne en Joël Veltman."