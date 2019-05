Ferd Crone wol konvenant mei ûndernimmers oer lachgas

Soargen âlden

In pear gemeenten hawwe reaksjes krigen fan âlden dy't harren soargen meitsje. "Er hebben zich enkele bezorgde ouders gemeld bij de gemeente," sa ljochtet Waadhoeke ta. "De langetermijneffecten van gebruik van lachgas zijn niet bekend. Het is dus niet duidelijk of het gebruik voor de lange termijn risicovol is."

Ut de omfraach docht fjirder bliken dat yn ien gemeente in gefal wie dêr't it brûken fan gniisgas ta medyske problemen laat hat. Dat wie op It Hearrenfean: "Ons is één geval bekend, waarbij een jongere lachgas gebruikt had en de hulpdiensten eerste hulp moesten verlenen."