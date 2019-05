FIDEO: It ferhaal fan de Van Haersma's en harren erfenis

De ynteresse foar âlde Fryske adel en harren tinktekens nimt ta. Yn totaal 283 rou- of memorybuorden yn Fryslân hawwe de Frânske tiid oerlibbe. Faak noch orizjineel en net oerskildere, lykas yn oare parten fan ús lân. Haersma's, Heeringa's, Sminia's of Van Coehoorns stean dêrop mei famyljewapens. Yn it telefyzjeprogramma Fryslân Hjoed is in nije rige te sjen oer bysûndere roubuorden en tinktekens yn Fryske tsjerken.