Eaststellingwerf wol crossbaan Prikkedaam behâlde

Motorcrosssirkwy Prikkedaam yn Makkingea moat syn funksje behâlde, sa fynt in mearderheid fan de ried yn Eaststellingwerf. De organisaasje fan de crossbaan wol graach njoggen 'lawaaidagen' yn it jier: njonken trije racedagen noch seis ekstra wedstriiddagen foar motorcross en fjildsportaktiviteiten. Wat it kolleezje fan boargemaster en wethâlders oanbelanget, giet dat troch.