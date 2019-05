HartslagNu en Hert foar Jobbegea sille tegearre AED-warskôgingssysteem ferbetterje

Hertstilstân, mar gjin helpferlieners oproppen

In pear wike lyn wie de argewaasje noch grut by de frijwilligers fan 'Hert foar Jobbegea en Hoarnstersweach' en de lanlike organisaasje HartslagNu, dy't helpferlieners opropt yn it gefal fan in reanimaasje. 'Hert foar Jobbegea en Hoarnstersweach' wie der min oer te sprekken dat HartslagNu wurket mei in 'warskôgingsstriel' fan 750 meter, wylst dy earder 1500 meter wie. Dêrtroch soene benammen op it plattelân ûnnedige slachtoffers falle kinne, tocht Anja de Roos fan Hert foar Jobbegea en Hoarnstersweach. Yn Hoarnstersweach rûnen de emoasjes heech op, neidat in pear wike lyn by in hertstilstân net ien helpferliener oproppen waard.

Profyl folslein ynfolje, oars wurket it net

"Het gaat niet om de straal. Het gaat erom dat er voldoende mensen worden opgeroepen", seit bestjoerder Aart Bosmans fan HartslagNu. Mar it systeem wurket allinnich goed as alle helpferlieners harren profyl folslein en korrekt ynfolje op de site fan HartslagNu. Sûnder folslein profyl wurdt in helpferliener net oproppen, ek net by in langere striel. By in petear yn multyfunksjoneel sintrum De Kompenije die woansdei bliken dat ek yn Jobbegea en Hoarnstersweach in soad profilen net goed ynfolle wiene. Hert foar Jobbegea en Hoarnstersweach wol dêr no sa gau mooglik wurk fan meitsje. "Wy belizze sa gau mooglik in jûn foar alle BHV'ers en oare helpferlieners om dat probleem oan te pakken", seit De Roos.