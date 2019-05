Verslavingszorg Noord Nederland: "Gniisgas is net ferslaavjend"

Wat docht gniisgas mei dyn holle?

Net allinnich yn de hoareka, mar ek yn sikehuzen wurdt in soad gniisgas brûkt. Dan wol mei in hiel oar doel. It wurdt brûkt as narkoazemiddel foar lytse bern, mar ek troch froulju tsjin de pine by befallingen. "Het loopt door het hele ziekenhuis in leidingen naar de operatiekamers", fertelt anestesiolooch Theo van Gelder fan it MCL yn Ljouwert.

It wurdt dus brûkt om minsken yn sliep te bringen, yn kombinaasje mei oare middels. "Het gaat naar het centrum van je hersenen, waar je slaap- en waakcentrum zit en dat wordt gedempt. Bij lachgas val je niet helemaal in slaap. Daarom is voor narcose nog een extra stofje nodig."