Tinderje foar in goeie match, foar personiel

It doel fan de app is foaral om op in leechdrompelige wize de kompetinsjes fan in kandidaat yn byld te bringen. Mar dêrnjonken krije je ek in byld fan de hobby's, ambysjes en fitheid fan immen. De gedachte is dat it faak in toer is om foar in fakatuere de geskikte kandidaat te finen. Troch dizze app moat de kâns om in goeie match ferbettere wurde. It bedriuw Kenonz hat trije fêstigingen yn it lân en sa'n 260 meiwurkers.