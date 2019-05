Fine we takom jier ljipaaien fan fjouwer meter heech?

It is de bedoeling dat troch it keunstwurk it debat oer der rappe feroaringen fan it Fryske lânskip ferbrede wurdt. De inisjatyfnimmers wolle dêrom dat It Broedsje op in prominint plak yn Fryslân komt. Tocht wurdt oan in lokaasje tusken de Wâldwei en de Himpensermarpolder. De reuzeljipaaien binne dan sichtber foar it ferkear op de N31 en minsken kinne der ek hinne om se fan tichteby te besjen en oan te reitsjen. Der komt boppedat in plakette mei ynformaasje oer de greidefûgels en biodiversiteit.

It stribjen is dat It Broedsje yn de maitiid fan 2020 pleatst wurdt. Keunstner Hofstra wurket oan it projekt yn oparbeidzjen mei It Fryske Gea en de Fryske Miljeu Federaasje.