Drûge maitiid sit greidefûgels by Koudum net dwers

Dat is ek de tip dy't de Koudumer boer syn kollega's jaan wol; plas&dras is prima, mar je moatte der wol betiid mei begjinne. "Dat moat net wannear't it drûch wurdt. Dan binne je te let. Je hawwe der dan it maksimale oan dien", seit Haytema. Op it wiete lân groeit it gers lang sa hurd net en hy weidet der ek kij om it geskikt te hâlden foar de fûgels. Hy tinkt der ek oer nei om wer in tal groppen dy't ea ticht makke binne wer iepen te meitsjen.

Us paradyske

Haytema buorket ek noch op saneamd 'yntensief' lân en hy hat dy opbringst der ek by nêdich. Syn oanpak wurke goed de ôfrûne jierren. "Je kinne echt sjen dat it better wurdt en it is no echt in goed fûgelgebiet wurden. Syn twa fûgelwachters genietsje wer yn it fjild. "It is ús paradyske", seit Piet Venema.