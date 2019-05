Ynteresse yn Fryske adel en har tinktekens nimt ta

Yn it tv-programma Fryslân Hjoed is in nije rige te sjen oer dizze bysûndere roubuorden en tinktekens yn de Fryske tsjerken. Restaurator Randolph Algera hat de buorden foar ferfal behâlden en hy fertelt fan it opknapwurk. Faak sitte der hiele skiednissen efter in rouboerd. De symbolyk op de famyljewapens komt ek oan de oarder.