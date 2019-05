Besjoch hjir hoe't jongeren lachgas brûke

Gefaarlik of net?

"Der moate spitigernôch earst deaden falle foar't der wat oan dien wurde kin", seit kroech-eigener Henny fan de Doelebar yn de Doelestege yn Ljouwert. Hy is op it brûken fan gniisgas tsjin en ferkeapet it net yn syn kroech. Neffens Henny kin der bliuwende skea oanrjochte wurde mei it gas. Dat wol er net op syn gewisse hawwe. Hy fynt it in belachlike hannel en hopet dat der gau in ferbod op komt.

Gerrit van der Meulen is ek ien fan de ûndernimmers dy't gjin gniisgas hawwe wol yn de hoareka. "Al vanaf het begin hebben wij de mening dat we niet achter lachgas staan. We weten niet wat de gevolgen op mensen op de lange termijn zijn. Daarnaast willen wij geen mensen in onze zaak die door een ballonnetje helemaal van de wereld zijn."

Der binne ek kroegen yn de Doelestege en op it Ruterskertier dy't dêr hiel oars oer tinke. Yn Ljouwert wurdt by De Nachtwacht, Sybs, Club Red, Bebidas, Bascule en en by kafee Mango gniisgas ferkocht.

By dy lêste is de eigener der in pear moannen lyn mei begûn, om't er seach dat syn klanten dêrom fregen. "Het is voor ons meer bijzaak, maar we willen het wel aanbieden", fertelt manager Panos Giannakis. Boppedat falt der in soad jild te fertsjinjen oan it willegas. "Ondanks dat we het naast de cocktails en de drankjes aanbieden, verdienen we er goed aan."