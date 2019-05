Soad krityk by ynstallaasje nij deistich bestjoer wetterskip Fryslân

De oare trije deistich bestjoerders fan it wetterskip binne Bé de Winter foar it CDA, Jan van Weperen foar de boeren en Annet van der Hoek foar it bedriuwslibben. De lêste twa bestjoerders stiene net op it stimbiljet, mar binne foardroegen troch harren achterban. "Dat fyn ik krekt it moaie fan it wetterskip, dat je de balâns sykje tusken al dy belangen", seit Annet van der Hoek. "It wetterskip moat, as it heal kin, net té polityk wurde, want it giet gewoan om skjin wetter en drûge fuotten."

Jan van Weperen reagearre op syn beurt wer ridlik fûl op de krityk fan Water Natuurlijk. Neffens him is de feangreide-oanpak yn Fryslân krekt 'in foarbyld foar hiel Nederlân'. Nei ferskate lokale eksperiminten fan de ôfrûne jierren sit de feangreidefyzje 2.0 der oan te kommen, sa fersekere Van Weperen. Hy ûnderstreke ek dat de ambysjes fan Wetterskip Fryslân op it mêd fan duorsumens gelyk bliuwe ûnder it nije bestjoer. Henni van Asten fan de PvdA oertsjûge er net, want neffens har tilt it nije bestjoersakkoart op fan 'prachtige nietszeggende zinnen'.