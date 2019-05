Skouboarch De Harmonie komt dit jier 3 ton tekoart op de begrutting

It tekoart fan dit jier is hast lyk oan it bedrach dat de skouboarch de ôfrûne jierren ekstra krigen hat fan de gemeente. Fan 2015 oant en mei 2017 waard 300.000 euro ekstra subsydzje jûn. Dat is ien jier ferlinge, yn 2018, fanwege Kulturele Haadstêd.

Dochs is de direksje fan de skouboarch yn de begrutting oer 2019 al útgean fan it ekstra jild. Yn in brief oan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders is oanjûn dat de gemeentlike opdracht net útfierd wurde kin sûnder dat ekstra jild. Beide partijen hawwe dêroer oerlis hân en doe is oanjûn dat it tekoart oanfolle wurdt út de reserves. Dy romte is der, seit wethâlder Sjoerd Feitsma. De programmearring foar 2019 is net yn gefaar.