Hûnderten minsken dogge mei oan aksje foar behâld Nij Ylostins yn Drylts

De bewenners fine dat it gebou út 1972 net sloopt hoecht te wurden. Sy binne noch hiel tefreden oer harren wenning. Elkien bliuwt by it beslút om Nij Ylostins te slopen. Der hat in petear west mei Patyna, de gemeente Súdwest-Fryslân en Elkien. Dêr is út kaam dat der yn alle gefallen nijbou komme sil.

It aksjekomitee wol dat de bewenners yn alle gefallen byinoar bliuwe. Byneed kinne der wenkonteners pleatst wurde, wylst de nijbou oan de gong is.