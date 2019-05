Soarchorganisaasjes sykje personiel op banebeurzen yn Drachten, Ljouwert en Burgum

Ferline jier hâlde Talant ek al in beurs. Dat wie doe sukses. Yn it ôfrûne jier hat Talant mear as fyftich minsken oannommen. Njonken begelieders en húshâldlike helpen koene ek studinten en skoalbern dy't in fakânsjebaantsje sykje, harren ynskriuwe.