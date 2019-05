It sintraal skriftlik eineksamen begjint tongersdei. Dat betsjut dat learlingen fan de middelbere skoallen wer oeren boppe de skoalboeken hingje en drok oant it learen binne. In opfallend soad learlingen dogge dat yn histoarysk sintrum Tresoar yn Ljouwert. Op drokke dagen sitte der samar 150 skoalbern te learen.